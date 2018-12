Fernando de Haro: "Hoy se ha escenificado en el Congreso la soledad de Sánchez"

Tiempo de lectura: 1



Este miércoles ha sido noticia nuestro Congreso, donde se ha celebrado una sesión en la que se ha escenificado la soledad de Sánchez. El hombre que llegó al Gobierno no con una moción de confianza sino con moción de censura. Solo en el Congreso, Sánchez, abandonado por los socios que le hicieron presidente, cada vez más cuestionado por los varones regionales en el PSOE, por los que no le apoyaron en las primarias y por quien le echa la culpa de la derrota en Andalucía a su amistad con el independentismo.

Seguramente Sánchez no quiere oir como Lambán le dice que tiene que haber mas Estado en Cataluña o como Garcia Page o Fernandez Vara le cantan las cuarenta por ser demasiado blanco con Torra. Ya ayer, la que fue portavoz parlamentaria Soraya Rodriguez o la gente de Susana Diaz, le explicaron que su politica en Cataluña habia salido cara. El presidente del Gobierno ahora se muestra contundente, acusa al independentismo de decir mentiras, y advierte de que no aceptará una vulneración de la Constitución en Cataluña. Sánchez no habla de aplicar el 155 pero ha dejado la puerta abierta a ello.

Sánchez ahora, después de la inacción ante los CDR, después de la vía eslovena de Torra y sobre todo después del resultado de las elecciones en Andalucía, habla de contundencia. Este mismo presidente es el que el pasado mes de Julio, recién llegado a la Moncloa, recibía a Torra y apostaba por dar una solución politica que la derecha no había dado.