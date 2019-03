Fernando de Haro: "Es evidente que el Gobierno está abusando de los decretos leyes"

Tiempo de lectura: 1



Al final vamos a acabar todos expertos en derecho penal y en derecho constitucional. Es cierto que los decretos leyes no pueden modificar leyes orgánicas, las leyes orgánicas son leyes que requieren una mayoría reforzada porque regulan derechos fundamentales. Pero no todo lo que hay en una ley, en este caso la ley organica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, tiene reserva de ley orgánica. Hay leyes orgánicas con artículos no orgánicos. Sobre esto se tienen que pronunciar los letrado del Congreso. De momento el PSOE acusa a Ciudadanos y a PP de bloquear y de prevaricar.

Es evidente que el Gobierno está abusando de los decretos leyes y que eso no es constitucional. Otra cosa es que sea oportuno que la oposición haga una campaña obsesivamente jurídica y a la contra. El PP ya ha sufrido dos revolcones en este campo. Uno se lo ha dado la Junta Electoral Central que, como es lógico, no ha prohibido las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Y otro ha sido el revolcón de los letrados del Congreso. A instancias de Ciudadanos y del PP se les preguntó, para impedirlo, por la tramitación de los decretos leyes en la Diputación Permanente. Los letrados han contestado que la Diputación Permanente no solo puede convalidar los decretos sino tramitarlos como leyes. En el PSOE hay fiesta con los errores estrategicos del PP y de Ciudadanos, nada más fácil que hacer campaña con una derecha que quiere frenar mejoras sociales y que no propone nada en positivo.