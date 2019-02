Fernando de Haro: "Este Gobierno tiene una fijación contra la educación concertada"

Tiempo de lectura: 1



La ministra de Educación, no sabe no contesta. ¿Que es esta deducción? ¿Qué son las donaciones a la enseñanza concertada? ¿Por qué el Gobierno quiere quitar las deducciones?

A mitad de los años 80 del siglo pasado se creó el sistema de conciertos. Los colegios concertados son colegios públicos que en vez de estar gestionados directamente por la Administración autonómica están gestionados por la iniciativa social, por ejemplo una cooperativa de padres o una orden religiosa. Con los colegios concertados los padres pueden elegir qué educación le dan a sus hijos y al Estado, además, la educación le sale más barata. En los colegios concertados el Estado paga a los profesores y una parte de los gastos. Pero hay otra parte importante de los gastos que no paga el concierto. Por eso los colegios concertados piden a los padres que si quieren hagan donaciones.

No se trata de una prestación por servicios como dice la ministra de Hacienda porque si los padres no pueden pagar o no quieren pagar esas donaciones sus hijos siguen recibiendo clase. Los padres, como es lógico se desgravan, por las donaciones. Y este Gobierno, que tiene una fijación educativa contra los conciertos no quiere que se hagan esas desgravaciones. Se lo pone así más difícil a las familias como ha denunciado la diputada de Ciudadanos Marta Martín. ¿Por qué no le gusta al Gobierno que los padres elijan?