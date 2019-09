Fernando de Haro: " El dato de paro registrado del mes de agosto que hemos conocido hoy es un mal dato"

Pilar es una de las 54.371 personas que se ha quedado en paro en agosto. Estaba haciendo una sustitución en una portería y se le ha acabado la sustitución. Antes había trabajado en el aeropuerto pero para volver a a trabajar en el aeropuerto tiene que esperar 6 meses. Pilar tiene 35 años, hace ya tiempo que acabó un grado universitario, pero tiene difícil encontrar trabajo estable, va seguir intentándolo. Pilar pone nombre e historia a los datos estadísticos del paro registrado que hemos conocido hoy. El dato de paro registrado del mes de agosto que hemos conocido hoy es un mal dato. Tradicionalmente todos los meses de agosto son malos para el empleo. Pero ls datos del desempleo de este año son peores que los de años precedentes. La Seguridad Social ha perdido 213.000 afiliados. Es la mayor pérdida de afiliados en un mes de agosto desde que 2011. Si miramos los datos desestacionalizados, los que no tienen en cuenta el efecto del verano, se confirma una ralentización en la creación de empleo. Hemos estado creando medio millón de empleos en los últimos años pero eso se ha acabado. La tendencia que ya se constató en la EPA del segundo trimestre. a. Estamos ante una nueva señal de debilidad de nuestra economía. Todavía crecemos con fuerza gracias, sobre todo al gasto público, y no al consumo privaado. La venta de automóviles en agosto disminuyó de forma considerable, hay alertas en la industria y en el turismo. La la desacelaración es un hecho y puede ser peor en un entorno internacional muy conflictivo. Alemania flaquea, Alemania, Italia y el Reino Unido están al borde de la recesión tecnica. el Brexit es más que una amenaza, la guerra comercial ya ha tenido consecuencias y Argentina tiene problemas. España se ha beneficiado de las políticas monetarias expansivas y de un entorno muy favorable que nos ha hecho olvidar la larga lista de reformas que tenemos pendientes, desde el mercado laboral al sector educativo. Sin Gobierno o con un mal Gobierno, estaremos peor para afrontar unos meses o unos años que, cuando menos, van a ser inciertos. El documento de 370 medidas elaborado incluye medidas que agravarían la desaceleración en curso de la economía española. Una contrareforma laboral que no es nada beneficioso, una subida del salario mínimo que afecta a los menos cualifiado. Además más gasto público. La propuesta de los socialistas también yerra al plantear un mayor aumento del gasto público en plena ralentización del crecimiento. La mayor subida de los gastos se centrará en seguir subiendo las pensiones de acuerdo con el IPC real a pesar del agujero en las cuentas de la Seguridad Social.