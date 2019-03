Trampas para los ciclistas en los montes de Pontevedra

Puede que seas uno de los muchas personas que hacen deporte cada fin de semana, o ahora que empiezan a alargarse las tardes, también a diario. Últimamente hemos comprobado el boom de las pruebas deportivas populares, como carreras o pruebas ciclistas. Y en esas pruebas está muy en boga la montaña. Son muchos los ciclistas que salen a hacer practicar su deporte en los montes, pero algunos están encontrando dificultades, porque parece que hay alguien a quien le molesta.

Te voy a situar. Estamos en el monte La Guardia, de Pontevedra, donde el Seprona ha tenido que retirar las trampas que alguien se ha dedicado a colocar para provocar accidentes.

Ramas cruzadas en el camino, piedras, agujeros, clavos, cables a la altura del cuello... Una plaga de trampas.

El Seprona las retiró porque había una competición, pero volvieron a aparecer. Los deportistas que salen con su bicicleta han vuelto a alertar a la comunidad de montes sobre el peligro de estas trampas, porque más allá de impedir una ruta ciclista con todas las garantías, puede provocar daños irreparables con los accidentes que puedan tener.

Y unos de los ciclistas que sale a ese monte de La Guardia y ha tenido que lidiar con las trampas es Fernando González, que es miembro del Club Ciclista In Situ, que ha contado en La Tarde lo que se encuentran cuando salen al monte a practicar su deporte. "Ramas, piedras, agujeros...", y no se explican por qué, porque "no es ninguna zona privada y contamos con los permisos" de la comunidad de montes para ir en bicicleta.

Además, Fernando sostiene que lo que hacen los ciclistas es "aprovechar pistas para vehículos, para transporte, caminos que se hacen por las lluvias cuando baja el agua".

En cuanto a las trampas, este ciclista cuenta que "no muy lejos de aquí, algún chico ya tuvo un accidente y se quedó parapléjico", porque con las trampas puedes salir volando o precipitarte por el monte.

Cuando se encontraron las trabas en el camino la primera vez, decidieron apartarlas, pero "a los dos o tres días nos encontramos con lo mismo", entonces, se pusieron en contacto con la comunidad de montes y estos a la vez informaron al Seprona.

Ahora, esto está bajo la investigación de la Guardia Civil, que pretende averiguar quien está detrás de este intento de torpedear a los ciclistas en los montes de Pontevedra.

Aunque Fernando recuerda que para el próximo 7 de abril hay prevista una prueba en la zona oragniza por el Club Ciclista In Situ y que quien quiera puede acercarse a reconocer el terreno, puesto que solo hay una zona precintada y "está todo controlado".