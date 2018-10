“Soy Victoria, una madre soltera que no tiene nómina, pero me comprometo a arreglarte la casa si me la alquilas”. Este es el mensaje que repartió Victoria Sánchez, después de quedarse sin trabajo, por los buzones de Valencia. Trabajaba en una inmobiliaria y la despidieron... Por eso decidió ir de portal en portal buscando un lugar en el que vivir. Pasaron varios días hasta que un propietario accedió a la petición de Victoria. Y Victoria cumplió. Rehabilitó una casa y de esta manera encontró su hogar.

Eso sucedió hace nueve años... Y fue el principio de la asociación solidaria “Todos con casa”. Hoy, Victoria vive en Jerez de la Frontera y es la presidenta de la asociación, que cuenta con ocho voluntarios y diez colaboradores. Rehabilitan viviendas en desuso de manera gratuita con la condición de que luego se alquilen a precios sociales. Comenzaron en 2015 de manera autodidacta, viendo vídeos en Internet, preguntando a los conocidos que tenían conocimientos de albañilería... Y ya han rehabilitado 12 casas que estaban vacías.

De esta manera han conseguido una vivienda para 12 familias, personas mayores e inmigrantes... Todos con rentas muy bajas. "Normalmente las casas que nosotros alquilamos tienen problemas de electricidad, de cocina... Y nosotros las habilitamos para vivir”, reconoce Victoria Sánchez.

El alto precio de los alquileres, unido a los problemas de desempleo en la zona, han provocado que cada vez más personas necesiten acudir a este tipo de asociaciones. Para combatir esos altos precios, en 'Todos con casa' han puesto un límite de 200 euros como renta máxima al mes, "porque con los sueldos que hay ahora, ese es el precio que una persona de clase media puede pagar para poder vivir, no sobrevivir. Aunque reconocen que "el precio lo pone el propietario".