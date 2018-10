Una de las series de moda acaba de llegar a España para comenzar el rodaje de su tercera temporada. "The Crown" cuenta la vida de la Reina Isabel II de Inglaterra, desde los años 40 hasta los tiempos modernos. A medida que pasa el tiempo, se van revelando romances, intrigas, secretos, traiciones... Todas relacionadas con la corona británica y a los que Isabel II tendrá que hacer frente.

En la tercera temporada, algunas de esas tramas sucederán en tierras andaluzas. Concretamente, en las provincias de Cádiz, Sevilla y Málaga. Ahora se encuentran en Jerez, donde rodarán en la instalación militar de La Carraca, propiedad de la armada, además de otras diferentes zonas de la ciudad.

Entre el elenco de la serie se encuentra Helena Bonham Carter, quien ha participado en otras películas como "El club de la lucha" o la saga "Harry Potter". Esta semana se la ha podido ver haciendo turismo por las calles de la ciudad, lo que han aprovechado algunos fans de la artista para fotografiarse con ella. Es el caso de Pablo Herrero, jerezano y seguidor de Bonham Carter. "Fue una situación muy graciosa porque estábamos haciendo una mudanza y cogimos un camino que no solíamos coger. Justo vimos una foto de ella en Jerez y al momento la vimos desde el coche", cuenta Pablo. Ni él ni sus dos acompañantes se lo pensaron y gritando "Helena, Helena, Helena" salieron corriendo del coche para pedirle una foto a la actriz, "aunque no me gusta mucho lo de ir corriedno detrás de los actores".

La actriz, que interpretará a la Princesa Margarita en la tercera temporada de la serie, "se paró, nos sonrió y nos atendió, muy amable. Hablamos con ella en inglés y le dijimos que éramos muy fans de su trabajo".