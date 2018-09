Marián Ávila, modelo con síndrome de Down: "Me pongo los tacones y desfilo por el pasillo de casa"

Todos los sueños se pueden cumplir... Y, si no, que se lo pregunten a Marián Ávila, la primera modelo española con síndrome de Down... Su historia está llena de trabajo duro y sacrificio. Y ahora, después de años esforzándose en el mundo de la moda, su carrera ha conseguido reconocimiento a nivel internacional. Su lema es “Yo puedo”, y Marián, de 21 años, ha dejado claro que, cuando uno tiene la confianza suficiente en sí mismo, todo es posible, incluso desfilar en la Fashion Week de Nueva York. Un sueño que el próximo 8 de septiembre va a poder cumplir.

Por todo ello, Marián ha dicho en 'La Tarde' sentirse "emocionada", porque ha "trabajado muy duro pero lo he conseguido". Marián ha explicado que practica "todos los días en casa con mis tacones. Todavía no son muy altos, poco a poco. Lo hago yo sola y me miro en el espejo".

ESCUCHA LA ENTREVISTA MARIÁN ÁVILA EN 'LA TARDE'

En esas prácticas, la modelo escucha música, otra de sus pasiones, especialmente artistas como Malú o Rosario Flores.

"Desde que era muy pequeña me gustaba mucho desfilar y soy muy coqueta", ha contado Marián en los micrófonos de la Cadena COPE.

Entre sus prendas favoritas están "los vestidos de flamenca", pero lleve lo que lleve, Marián dice que "Cuando estoy en la pasarela me siento segura y tranquila y muy feliz".

Fue la hija de la coordinadora de la Fashin Week de Nueva York la que vio a Marián a través de las redes sociales y quien se interesó por ella. Ese interés desembocará el próximo 8 de septiembre cuando la modelo pise las tablas en Nueva York. Allí estará acompañada por su familia, que "está contenta" e irán "todos juntos" a verla desfilar.