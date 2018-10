Lorent Saleh sobre su encierro en 'La Tumba': "La tortura es algo muy humano"

Esta es la historia de una lucha, la misma que mantienen muchos venezolanos, la lucha por la defensa de los derechos humanos ante un régimen totalitario, que suma 234 presos políticos y mantiene al pueblo bajo el puño del terror. Lorent Saleh inició su activismo en 2007 fundando el movimiento estudiantil “Operación Libertad”.

Lorent sufre agresiones físicas en repetidas ocasiones y en 2013 decide salir de Venezuela para contarle al mundo lo que pasa en su país. En 2014 inicia una gira por Costa Rica y Colombia en la que denuncia las violaciones de los derechos humanos durante las protestas estudiantiles. En Colombia es detenido y entregado al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el temido “Sebín”, y de vuelta en Venezuela es encerrado en “La Tumba”, una mazmorra que está 5 pisos bajo tierra, en el que no hay ventanas, ni luz natural, ni relojes y en el que sólo se escucha el sonido ensordecedor del metro. Lorent es el preso venezolano que más tiempo ha pasado en La Tumba, 26 meses. Su madre, Yamilé Saleh, denunciaba las torturas a las que fue sometido.

El 12 de octubre de 2018 finalmente es liberado y desterrado a España, donde se encuentra ahora mismo. Lorent Saleh, ha sido galardonado con el Premio Sajarov 2017 y activista venezolano por los derechos humanos.

"Me detuvieron en Colombia, me secuestraron, me incomunicaron de familia y abogados, y me entregaron al Sebín en la frontera, y ahí me metieron en 'La Tumba' más de dos años". Así llegó el opositor al régimen al penal más temido en Venezuela, según ha contado en 'La Tarde', donde mantiene que su detención responde a una negociación entre el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y Nicolás Maduro, medio del proceso de paz de Colombia. "Era un chantaje de Maduro a Santos para no alborotarle la guerrilla".