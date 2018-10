Si tienes hijos, seguro que en algún momento te has sentido como si fueses una “mala madre”. Porque, además de pasar la mayor parte del día en el trabajo, debes cuidar de ellos, darles una educación, jugar con ellos, tener tiempo para estar con ellos y también con tu pareja... y tener tiempo para ti.

Además de todo esto debes cuidar de tu casa, ver a tu familia, a tus amigos, también pagar las facturas, comprar lo que necesitas...

Parece que, para hacer todo esto, se necesitan meses pero es algo que está en el día a día. Es como un vaso que se desborda ante todas las cosas que debes hacer ante las responsabilidades y las decisiones que tomas al día. ¡Y encima debes decidir bien siempre! Sobre todo cuando se trata de los hijos.

En muchas ocasiones te da por pensar que lo estás haciendo mal.

Hasta que un día una madre primeriza expuso sus frustraciones en Twitter y se dio cuenta de que no estaba sola. De que too esto le pasa a infinidad de madres. Por eso lo que comenzó siendo un desahogo, se transformó en toda una comunidad de madres: Es hoy el “Club de Malasmadres”. Se trata de Laura Baena, fundadora del club, que ha contado en 'La Tarde' que “cuando fui madre me di de bruces contra una maternidad que no era lo que nos habían contado”.

Laura se encontró “con la realidad” y acumuló “intentos fallidos de ser una madre perfecta que no iba a ser”, lo que la llevó a Twitter para desahogarse.

“Fue terapéutico, salimos del armario todas las malas madres que estábamos escondidas”, cuenta Laura.

Laura ha explicado que su generación es una generación “puente” que tiene que “conciliar con los dos mundos”, ya que “la vida está planteada de una manera muy complicada”.

Para justificar esto, Laura ha puesto sobre la mesa algunos datos: “6 de cada 10 mujeres renuncia a su carrera tras ser madre”. “A las madres se nos está echando del mercado laboral”.

“Muchas veces te empujan a renunciar” desde el trabajo, y hay “madres que renuncian porque no les compensa y otras que no pueden ni buscar trabajo o pagar una guardería”, expone la fundador del Club de Malas Madres.

También apunta a otro motivo que pone en dificultades el papel de las madres: “En España hay un problema con la corresponsabilidad”.

Por ello, Laura Baena hace un llamamiento tanto a las instituciones como a la empresas para que hagan una apuesta real por la conciliación.