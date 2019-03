El joven que desmonta el sistema educativo: "Estudiamos temas orientados al siglo pasado"

Álvaro Sánchez, es un estudiante de bachillerato de un instituto de Zaragoza que reaccionó de esta forma cuando la profesora pidió en clase a sus alumnos que hicieran un discurso sobre alternativas para la educación, cómo le gustarían que fuesen sus clases.

Álvaro no iba a participar. Pero su gesto se fue torciendo a medida que sus compañeros iban exponiendo sus ideas. La profesora se percató de la cara que estaba poniendo Álvaro y le dijo que por qué no salía él a decir lo que estaba pensando.

Se levantó, la profesora activó la grabadora y Álvaro empezó a hablar. Lo que grabó la profesora fue todo un alegato contra un sistema educativo que este zaragonzano de 17 años considera obsoleto y que se ha convertido en viral.

Lo que hace Álvaro es una moción a todo el sistema educativo tal y como lo conocemos, para apostar por un enseñanza que nos ayude a vivir en el día a día.

En La Tarde de COPE, Álvaro Sánchez ha dicho que ahora se estudian "temas orientados al siglo pasado", y considera que en la etapa en la que él se encuentra estudiando, el final de la secundaria y están orientados a salir al mundo laboral o la universidad, "la gran mayorías de las competencias no las estamos aprendiendo".

Este joven estudiando recuerda que durante su discurso, a sus compañeros "les vi cara de felicidad", como pensando "está diciendo lo que pienso yo".

La propuesta de educación de Álvaro se basaría en tres ejes. El primero, "una educación orientada a los valores, a concienciar a la población".

Por otro lado, "orientarse a adquirir competencias, formar a los profesionales que van a trabajar".

[ESCUCHA LA ENTREVISTA A ÁLVARO SÁNCHEZ EN LA TARDE]

Y la tercera, "ser autosuficientes", ayudar a las personas a "valerse por sí mismas". Se refiere, poniendo un ejemplo, a "algo que parece una tontería: sacar un billete de avión, cosas así".

Álvaro vuelve al primer punto para apuntar que "la educación tiene el poder de crear una sociedad en la que las personas tengan valores", como educar en el racismo o en la homofobia.

Apuesta este joven estudiante por un sistema que te ayude a pensar por ti mismo, pero el actual "es todo lo contrario". "Acabamos estudiando y vomitándolo todo en el examen".

En cuanto a las reacciones que ha habido en el instituto a su discurso, "hay algunos profesores que piensan igual, otro igual pero no en todo...", sostiene Álvaro, un estudiante cuya propuesta de sistema educativo se ha convertido en viral que no tiene "ni idea" de qué vay a hacer en el futuro".

Y aunque le gustan "cosas de ciencias", "estos últimos dos años me está gustando mucho las letras, hablar en público, la política". Por lo que no descatar esto último. Aunque de momento tiene que acabar el bachillerato con un sistema educativo que no comparte.