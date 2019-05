Igea (Cs): "Sánchez está bastante alejado de lo que necesita España"

El candidato de Ciudadanos a la presidencia de Castilla y León, Francisco Igea, ha respondido en La Tarde a la petición del PSOE que de PP y Cs se abstenga para investir a Sánchez arguyendo que se esa sería una petición lógica si "uno entendiera que el bien de España es Sánchez, que no es nuestro caso".

Según Igea, Pedro Sánchez "está bastante alejado de lo que nosotros entendemos de lo que necesita España".

En cuando a los comicios autonómicos, Igea ha asegurado que en lugar de bisagra quiere que Ciudadanos sea un partido puerta, en el sentido de que salen a ganar las elecciones, por lo que no ha desvalado a qué partido apoyarían en Castilla y León en caso de que fuesen necesarios los votos de su formación tras las elecciones del 26 de mayo.

Uno de los problemas que afecta a la comunidad que aspira a presidir es la despoblación, siendo algunas provincias protagonistas de la 'España vacía'. "Se habla de esto como si hubiera magia" para solucionarlo, apunta. "La gente se va porque no tiene oportunidades. Necesitamos creación de empleo, de empresas".

También se ha referido Igea al estado en la Sanidad de Castilla y León, criticando que no se sabe cómo está porque no se hacen mediciones y no se conocen datos al respecto. Aunque sí defiende los concierto en Sanidad, porque "no es verdad que haya un exceso de conciertos, ni es obligatoria que una cosa porque sea privada sea de mala calidad".