Gila, centenario

Decía que el humor es la maldad de los hombres dicha con la ingenuidad de un niño y, además, consideraba que la vida pasa en un suspiro, por lo que no deberíamos hacer de ella un asunto demasiado serio. Hoy, 12 de marzo, hubiera cumplido 100 años Miguel Gila, uno de los cómicos más recordados por varias generaciones de españoles. Sin embargo, su vida no fue precisamente de risa. Gila fue fusilado en la Guerra Civil, pero fue el único que sobrevivió al no acertarle ninguna bala. Se hizo el muerto y se escapó al llegar la noche. Fue capturado de nuevo y pasó tres años en la cárcel. Cuando uno sabe estos datos, sus chistes sobre la guerra cobran un especial valor.

El que sabe bien todos los datos de su biografía es Jorge de Cascante, editor de “El libro de Gila. Antología tragicómica de obra y vida”, un libro que está escrito en rojo y negro, los colores con los que solía vestir el gran humorista, y sobre el que ha hablado en 'La Tarde'.

En el libro hay fotografías, anécdotas, 65 piezas de ficción escritas por Miguel Gila, muchas de ellas inéditas, y 100 viñetas dibujadas por él para revistas como “La Codorniz”.

Quizá el secreto de su éxito es que necesitaba muy poco para hacer reír. Estaba su cara, su peculiar parsimonia y un único elemento para ayudarle: un teléfono antiguo.

Él mismo decía que la clave de su éxito era que hablaba como el más tonto de la sala, pero pensaba como el más listo.

Era capaz de hacer humor de cualquier cosa, de la guerra, de lo brutos que eran en su pueblo, hasta del momento en el que nació.