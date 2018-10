La España despoblada: "Nos ponen mil y una piedras en el camino para que nos vayamos yendo solos"

Alba tiene 22 años y es la única joven de Gallegos del Campo, un pueblo de menos de 100 habitantes de la comarca de Aliste, Zamora, una de las regiones más despobladas de España. Lo que se conoce como la España vacía.

La falta de trabajo es uno de los inconvenientes más graves a los que se enfrenta la España rural. Alba ha conseguido un empleo en una gasolinera de un pueblo cercano.

"Tengo trabajo, pero la verdad es que es bastante difícil", apunta en 'La Tarde'.

"Lo peor de vivir en un pueblo es que estás completamente sola, no tienes amistades porque las personas se van a las ciudades", explica.

"En mi pueblo solo estoy yo de chicas de jóvenes, las demás se han ido", apunta.

En cuanto a formar una familia, a Alba le gustaría que sus hijos se criasen en el pueblo, pero lo ve "difícil". "Tendremos que ir para la ciudad dentro de unos años, porque esto se va a acabar. Aquí no hay trabajo y lo buscamos fuera".

Charo tiene 49 años y un hijo de 16 que estudia en el Instituto comarcal.. Vive en Villarino de Sanabria, un pueblo de solo 50 habitantes. Cuando era muy joven se fue a Madrid, donde estuvo trabajando varios años. Pero Charo quería fundar su familia en el pueblo y regresó. Ahora tiene un rebaño de ovejas. Habla del problema de la sanidad, el transporte, la educación y más cosas.

Lo único que hay es nuestra maravillosa naturaleza, que te cura todos los males", pero para el ocio "no tienes cine, ni tienes un teatro, ni piscina, ni absolutamente nada", y "nuestros hijos necesitan todas esas opciones de ocio que hay en la ciudad y abandonan los pueblos. Aquí no se queda nadie.

"Los que retornamos lo hacemos por amor al pueblo, a nuestro lugar de nacimiento, y contados con los dedos de las manos", comenta Charo en los micrófonos de 'La Tarde', que forma parte de la asociación Ganaderas en Red. Necesitan más apoyos.

"Necesitamos apoyo, somos un grupo de ganaderas de extensivo (el ganado que pastea una zona). Este tipo de ganadería hace muchísimo bien al medio ambiente y, sin embargo, es otra de las cosas por las que no luchan las administraciones. Nos ponen mil y una piedras en el camino para que nos vayamos yendo solos. No nos dicen 'señores váyanse', simplemente nos dicen 'estoy hay que hacerlo. Y si no lo haces te tienes que ir'. Y tomas la opción de irte porque es insostenible todo lo que te piden". Así describe Charo su situación.

La posibilidad de irse siempre está en el horizonte. Los jóvenes se van y no vuelven. Los pueblos se quedan sin niños y cierran las escuelas. Algunos alcaldes de la zona intentan revertir la situación.

Rafael Caballero, alcalde de San Vitero, en la comarca de Aliste, con 200 habitantes. Su escuela estaba a punto de desaparecer. La Junta de Castilla y León exige al menos cuatro niños para no cerrar. En primavera decidieron crear la 'Plataforma para salvar la escuela' y ofrecer trabajo, casa y una huerta a las familias con niños que quiera asentarse en el municipio.

Tenemos las familias, cuatro niños nuevos incluidos en la escuela, encantados de la vida". Los nuevos habitantes son "una familia que son conocedores de la comarca, gente de Aliste, de pueblos cercanos y que lo que buscaba era un acomodo". Y además, "ha aparecido otra familia brasileña que acaba de dar a luz a un nuevo rapaz corriendo en el pueblo.

Ahora tiene una lista de espera de 350 personas dispuesta a asentarse en el pueblo. Ya han llegado dos. Y la gente lo ha recibido "con los brazos abiertos". "Las imágenes más entrañables de los pueblos son cuando los rapaces salen de la escuela y se les oye correr y la algarabía que hay por la calle. Eso despierta la solidaridad y la bienvenida", celebra Caballero.

Son pequeñas iniciativas pero se necesita mucho más. Políticas realistas que ayuden a devolver a los jóvenes al pueblo. Mejorar el transporte para reducir las distancias y el aislamiento, más emprendimiento y más inversión.

Esta lunes se han reunido respresentantes del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias para constituir la Comisión del Reto Demográfico que estudiará medidas contra la despoblación, y además se acaba de celebrar en Aguilar del Campoo, Palencia, un congreso sobre despoblación en el medio rural.

Marcelino Iglesias, es alcalde de Bonansa, Huesca, y ha asistido al congreso donde se ha abordado "este problema que no es cuestión de los pueblos pequeñitos. Afecta a toda la sociedad española y europea, aunque especialmente en nuestro país", ha dicho en 'La Tarde', donde ha pedido que el Estado tome la iniciativa.

Iglesias ha puesto como "ejemplo ilustrativo" a Francia, donde "desde los años 70 aplican la ingeniería territorial", como por ejemplo encargarse de mantener las tierras en producción. "Les ha dado resultado, han incrementado en un 10 por ciento la población rural. Han conseguido hacer atractivo ese medio. Hay gente que que la considera como una tierra de oportunidades".

"Aquí vamos más restrasados en esta cuestión", lamenta, aunque sí celebra que "en los últimos dos años se está empezando a hablar".

A su juicio, "las políticas de emprendimiento las tienen mejor enfocadas" y abre una puerta a la esperanza porque "se está hablando de los fondos europeos". Por ello, sostiene que ante el problema del despoblamiento "se pueden hacer bastantes cosas, aunque la empresa no es nada sencilla".