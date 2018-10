¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de la educación temprana?

La educación temprana supone un verdadero quebradero de cabeza para muchos padres. Para muchas parejas con niños los problemas se multiplican a la hora de encontrar una guardería o un centro donde escolarizar a los más pequeños, desde que nacen hasta los 3 años.

En España la educación de 0 a 3 años no es obligatoria ni gratuita, por eso los padres deben decidir. España supera la media de los países de la OCDE en escolarización de los niños de 0 a 3 años. Casi un 40% frente al 33%. La misma Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señala la importancia de acceder cuanto antes a la educación infantil, por sus efectos positivos en el rendimiento escolar y el desarrollo de las habilidades emocionales. Pero es una decisión en la que influyen muchos factores. Los económicos, sobre todo, el encontrar plazas o tener la posibilidad de dejar al niño al cuidado de algún familiar.

Eva cuenta en 'La Tarde' cómo cada uno de sus hijos vivió una situación diferente: “En mi caso tengo dos hijos. El mayor fue a la guardería prácticamente casi los tres años. Y el pequeño, gracias a la ayuda de mis padres que se podían quedar con él, he podido esperar a llevarle a la guardería hasta el último año. Gracias a la ayuda de mis padres pude conciliar que estuviera con ellos y yo poder ir a trabajar”.

En una misma familia la decisión de llevar antes o después al niño a la guardería cambia dependiendo de las circunstancias. Pero ¿se nota la diferencia?

“Noté que el mayor iba muchísimo más preparado a la hora de empezar el colegio que el pequeño. En los tres primeros años de guardería el mayor aprendió muchísimo, los niños se espabilan muchísimo más, a la hora de relacionarse, compartir, la psicomotricidad... Todos esos detalles van muchísimos más preparados al colegio”, explica Eva.

Tampoco depende de la experiencia propia de los padres. Algunos como Miguel no han dudado en llevar a sus dos hijos pronto a la guardería a pesar de que él mismo se incorporó a los 4 años al colegio.

“Yo era reacio, no me hacía ninguna gracia. Yo soy de una familia que se encargó nuestra madre de nosotros en nuestra infancia y parecía que era lo mejor del mundo”, que sin embargo reconoce que “para mi han sido todo ventajas, no podría decir más que cosas buenas”. “Desde cómo enfocamos las rabietas, hasta que no peguen o que le haya mordido un niño. Tantas cosas pequeñitas que para nosotros el sitio donde hemos estado ha sido una maravilla a nivel consejos”.

Por tanto, es una cuestión que depende de muchas variables. Sin ir más lejos, en España cambia de una comunidad a otra. En el País Vasco es donde más niños de 0 a 3 años están matriculados este año, un 52,4%. En las que menos, Canarias o Ceuta, con un 16,8% y un 13,3%.

María José Gato, doctora en Educación y profesora del Máster de Formación de Profesores de la Universidad CEU San Pablo, ha apuntado en 'La Tarde' que "es fundamental que los niños estén en un ambiente de afecto, protección y, sobre todo, estimulante", ya sea en un centro educativo o en el hogar.

Por ello, "en el caso de las escuelas infantiles, mientras el niño pueda desarrollar sus capacidades, es una opción interesante" para los padres. Con esto se refiere Gato a que no sea una guardería en la que se limiten a cuidar al niño, sino que se necesitan estímulos, insiste.

Y destaca que ya sea un profesor o un familiar, es importante "que alguien que esté ligado a ti te ayude a desarrollar todo el pontencial".

También es imprescindible que "los centros tienen que estar en conversación continua con las familias" y que los menores vean la escuela infantil como una ampliación del hogar".