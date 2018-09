Aumenta el número de establecimientos que cuelgan el cartel de “No se admiten mascotas ni niños"

“No se admiten niños”. La frase aparece cada vez más en diferentes lugares de ocio. Bares, restaurantes, hoteles, cines... pero lo último es que ya hay pisos que se alquilan sólo a adultos. “No se admiten mascotas ni niños”, dicen algunos anuncios recientes de alquiler de pisos en la Comunidad Valenciana

¿Se trata de un caso de discriminación? ¿Poner a las mascotas al mismo nivel que a las mascotas?

El caso es que cada vez es mayor la oferta de ocio sólo para adultos. Puede ser porque nos hemos acostumbrado a asociar el descanso a estar sin niños alrededor o también porque hay algunos padres que dan muy mal ejemplo a sus hijos. Armando Romero es director del Hotel Neptuno en Maspalomas, en Las Palmas. Y además dirige la web “Adults Only Holidays”, especializada en vacaciones para adultos. Armando Romero ha explicado en 'La Tarde' que “hay una demanda creciente para este tipo de vacaciones. La gente empieza a conocerlo y eso hace que lo busquen específicamente. Un hotel no puede prohibir legalmente la entrada a un niño. Hay que tener en cuenta que en estos establecimientos, los niños no van a encontrar la diversión y los padres deben tener esto en cuenta”.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'LA TARDE'

'Daniel el Travieso', 'Este chico es un demonio'... las trastadas de los niños parece que se llevan mejor en el cine, pero ¿y en la realidad? Se puede decir que hay niños muy traviesos, pero también ocurre que los padres no les señalan los límites y las formas de comportarse en determinados sitios. Fernando Vidal, sociólogo especialista en temas de familia, ha reconocido que le parece "preocupante la infantofobia. A no querer niños en el entorno y al rechazo de la cultura infantil”.