'La Tarde' (27/09/2018) de 18 a 19 horas

Escucha ahora 'La Tarde', de 18 a 19 horas. No te puedes perder la historia de la doble vida del cantante de 'La Habitación Roja'. Hablamos con Jorge Martí, su vocalista y Mía Salazar, directora del documental 'In the middle of Norway”. Hoy Google cumple 20 años y te contamos cómo era nuestra vida antes de su descubrimiento. Los últimos estrenos de cine con Juan Orellana.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

