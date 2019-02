Solo tengo cinco minutos: con una sola palabra

Tiempo de lectura: 1



Hoy, Sinacio no se escapa. Se pesa sí o sí. Ya lo dijo ayer Pilar al terminar la sección “Mañana se pesa como que me llamo Pilar Cisneros”. Y claro, no le ha quedado otra. Además hoy toca “Con solo una palabra”. Es decir toda la sección de hoy girará en torno a una sola palabra. Y estrenamos sintonía.

¿Cómo vamos a elegir la palabra de hoy? Pues será el último número que aparezca en la báscula cuando Sinacio se suba en ella.¿Y cuánto ha pesado Sinacio? 91,7 Kg, va a buen ritmo camino de su objetivo. ¡Vamos Sinacio! Así que ya sabemos que la palabra de hoy es el número 7. Tenemos que encontrar todo lo que se nos ocurra con el número 7. Películas, canciones, libros, pueblos y series de televisión.

Nos acompañan en el estudio el gran Jorge Armenteros, animador de “Tiempo de Juego”; Rosa Rosado, la voz de los oyentes en la “Tarde de Cope” y Alonso Gudjonsonson, campeón mundial de buscar cosas. Es sorprendente la cantidad de cosas que se nos ocurren con el número siete: “Siete novias para siete hermanos”; “SEVEN” de Brad Pitt, el agente secreto más famoso de la historia: 007, los siete enanitos de Blancanieves, los siete magníficos, Fran Perea con la canción de “Los Serrano” y muchas, muchas cosas más.

Y a ti, ¿qué más cosas se te ocurren con la palabra siete? Recuerda que Sinacio sortea un jamón ibérico entre los que participen en su concurso de la “Dieta del compromiso”. Le quedan pocos kilos para conseguirlos así que participa. Si crees que Sinacio bajará 15Kg en dos meses (ya lleva casi 9Kg) hay que mandar #SINACIOFLACO a @latardeCOPE. Si piensas que no lo conseguirá, manda #SINACIOGORDO. ¡Participa!