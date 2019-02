Solo tengo cinco minutos: Sinacio se olvida del cumple de su mujer

Tiempo de lectura: 1



Sinacio no sabe la que le viene hoy encima. Nada más empezar, Pilar le empieza a hablar de efemérides del 20 de febrero y de personas que hoy cumplen años. ¿Por qué le estará diciendo todo esto? ¿Será acaso el cumpleaños de Pilar y Sinacio no lo sabe?

Pues no, no es eso. Y aunque Pilar sigue lanzándole pistas a Sinacio, éste sigue sin caer. Pues resulta que hoy es el cumpleaños de María, la mujer de Sinacio. Y a estas horas del día, él, despistado como pocos, todavía no se ha acordado. Ha tenido que llamar su hija mayor a la radio para que, por favor, se lo recuerden a Sinacio. Eso, o dormir en el confortable salón de casa. Tampoco será la primera vez, todo sea dicho.

Tras darse cuenta del fatal error, Sinacio trata de defenderse y contraataca. Ha traído a un eminente Neuropsicólogo cognitivo, Alonso Gudjonsonson, quien nos lanza datos y estudios sobre la memoria de los hombres.