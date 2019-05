Solo tengo cinco minutos: “Sinacio, analista electoral”

Tiempo de lectura: 1



Todo el mundo está hablando hoy de la resaca post-electoral y Sinacio no va a ser menos. Hoy, nos demostrará sus dotes de analista político. Bueno, más o menos. Como ya nos tiene acostumbrados, todo ese análisis, Sinacio lo pasa a través de su filtro de buen humor y divertimento.

Sinacio nos cuenta que tras escuchar ayer a los políticos parece que todos han ganado. Y eso a Sinacio no le cuadra. En otras facetas de la sociedad, no pasa. Quien gana, gana. Quien pierde, pierde. Sin pactos ni historias. Y por eso Sinacio nos trae dos divertidos ejemplos. ¿Os imagináis qué pasaría si aplicáramos la política de pactos post electorales a la Liga de Fútbol? ¿Quién ganaría la liga? No os perdáis como nos contarían desde deportes unos pactos similares a los de la política.