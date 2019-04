¿Qué dice de nosotros nuestra manera de escribir?

Tiempo de lectura: 1



Un twittero ha revolucionado las redes al preguntar a los usuarios qué tipo de letra “a” aprendieron ellos a escribir en el colegio, si aquella redonda que enseñaban en los cuadernillos Rubio o el estilo de máquina de escribir u ordenador. La pregunta ha supuesto todo un fenómeno. La pregunta planteaba la posibilidad de decantarse por una posibilidad y otra dándole al botón de Retweet o dándole al botón de Me Gusta. Si compartes dándole Retweet, escribes la “a” en formato digital, y si le das a Me Gusta, eres del estilo “a” redonda. Esa era la propuesta que ha terminado con 8.400 retweets y 94.000 Me Gustas.

En La Tarde de COPE hablamos con Juan Luis Allende, presidente de la Asociación Grafo Psicológica de España.