¿Se puede ser abstemio en España?: "He estado en botellones y te sientes excluido, las miradas te juzgan"

El alcohol tiene varias cara y, una de ellas, son los abstemios, personas que nunca han probado una gota de alcohol, ya sea por motivos médicos o por decisión propia. Uno de esos es David, que explica en La Tarde cómo se siente un abstemio: “La verdad que no bebemos, se nos puede considerar bichos raros, pero nunca he sentido esa necesidad en mi vida”. Pero, ¿se puede ser abstemio realmente en España?

En el caso de David siempre ha tenido a sus amigos de primaria, gente que no cuadraba en el resto de las clases, son amantes de los videojuegos, manga, cultura asiática... “Pero estaba mi vecino, que me ha llevado por el camino diferente. He estado en botellones pero nunca me ha llamado, por la educación de mis padres siempre me ha parecido 'para mayores'”, explica a Fernando De Haro, que charlaba con el joven un centro de Alcohólicos Anónimos de Madrid.