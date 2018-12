Un pueblo de Soria celebra este sábado la Nochevieja

Tiempo de lectura: 1



¿Quién no se ha hecho alguna vez un lío con los cuartos? O con las campanadas en general. Puede que a siete de diciembre te parezca todavía un poco pronto para hablar de nochevieja, pero para un pueblo de Soria no lo es. Resulta que desde hace cuatro años, en Ventosa de San Pedro, se celebra el fin de año en pleno puente de la Constitución. El objetivo es reunir a todos los habitantes del pueblo y pasar un buen rato. Diego Castillo es el organizador del evento. "Queríamos juntarnos todos para celebrar la Nochevieja, como hacíamos antiguamente. Pero con la despoblación eso ya no es posible, por eso aprovechamos el puente de la Constitución para hacerlo", ha contado Diego en 'La Tarde' de COPE.

Además, este año será muy especial porque también celebrarán que el pueblo ha ganado el premio más pueblo de la provincia de Soria dentro de la categoría de municipios con menos de 1.000 habitantes. ¿Y cuántos serán? Diego estima que unos cien vecinos. "Hay también interés en otros pueblos de alrededor, que quieren sumarse. En 2015 fuimos unos cuarenta y ya el año pasado fuimos unos setenta. Esperemos que este año batamos récord", dice confiado.

Además de comerse las uvas, el 8 de diciembre será una jornada con muchas actividades para implicar a todos los vecinos. "Hacemos una ronda de villancicos por las casas, cenamos todos juntos en el salón municipal a eso de las diez y luego a las doce, las campanadas", ha concluido. Si no tienen cita mañana por la noche, vayan hasta Ventosa de San Pedro y cómanse las uvas.