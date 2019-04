El portavoz del SUP policial sobre los graves insultos de Arzuaga: “Viniendo de quien viene, no sorprende”

Tiempo de lectura: 1



El debate de la ley de víctimas de abusos policiales en el Parlamento Vasco de este jueves se ha visto interrumpida por un incidente en el que parlamentarios de EH Bildu y representantes sindicales de la Guardia Civil y de la Policía que asistían al pleno han protagonizado un cruce de acusaciones, provocados por las palabras de Julen Arzuaga, del grupo parlamentario de Bildu, que comparaba a estos sindicatos con los “nazis que protestan porque hubo un juicio en Nuremberg”.

"Organizaciones que están buscando total impunidad, total encubrimiento para el terrorismo y las gravísimas vulneraciones de derechos humanos que ellos mismos han perpetrado. Para mí ustedes son los nazis que protestan porque hubo un juicio en Núremberg, para mí ustedes son los franquistas que luchan para que no haya un reconocimiento de sus vulneraciones de derechos humanos. Esto es indignante, inaceptable y asqueroso" han sido las palabras de Arzuaga.

En La Tarde de COPE hemos hablado con Ramón Cossio, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que ha asegurado que, “viniendo de quien viene... No es nada del otro jueves, no sorprende”.