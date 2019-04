El motivo por el que lo miembros de esta tribu aguantan 13 minutos bajo el agua

Tiempo de lectura: 1



Los miembros de la tribu Bajau son conocidos como “Los Nómadas del Mar”, y es que prácticamente no conocen otro hábitat. Viven entre Filipinas, Malasia e Indonesia en casas de madera construidas sobre el agua y tan solo pisan la tierra para enterrar a sus familiares, aunque lo realmente alucinante me lo he dejado para el final y es que los miembros de la tribu 'Bajau' son capaces de aguantar hasta 13 minutos bajo el agua sin respirar. No solo eso, también pueden descender hasta 70 metros de profundidad con tan solo un conjunto de pesas y un par de gafas de madera.

Resulta que la clave de su capacidad respiratoria está en el bazo. Así lo ha revelado recientemente un estudio publicado por la revista “Cell”, y es que tener un bazo un 50% más grande de lo normal es lo que le ha permitido a esta tribu adaptarse, sobrevivir al entorno y sobre todo aguantar tanto tiempo debajo del agua sin respirar.