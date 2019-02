Marcela, víctima de trata: “El oficio más antiguo no es la prostitución, es mirar hacia otro lado”

Tiempo de lectura: 1



Puede pasarle a cualquier a cualquier mujer. A alguien con estudios universitarios y con un buen trabajo. Solo hace falta una necesidad económica para ser engañada. Es el caso de Marcela, un nombre que ella misma nos ha pedido que le demos para su propia seguridad. Estudiante universitaria en Brasil, su país de origen, trabajaba en un buen bufete de abogados. “Por la crisis perdí mi trabajo y no pude seguir pagando la universidad”. Fue entonces cuando una amiga le puso en contacto con alguien que le prometía un empleo en España. Bien remunerado, con alojamiento y le costeaban el viaje. En total: 4.800 euros que corrían a cargo de una agencia de empleo.

“Primero me llevaron primero a Portugal por no ser hispanohablante” cuenta Marcela que recuerda que estas mafias tienen un modus operandi y, a partir del aeropuerto de Vigo le llevaron al país luso. “Yo llegué llena de ilusiones y, al cabo de una semana me dijeron que había venido a prostituirme”. Lo primero que hicieron fue quitarles la documentación, porque es una forma de retener a las mujeres, ya que sin documentación no son nadie. “Tenía que hacer todo lo que hacía el putero”, cuenta Marcela que insiste en utilizar esa palabra. “Me sentía culpable porque había puesto toda mi familia en peligro por un sueño”.