Manuel de la Rocha: "Pepu Hernández no es militante ni tiene una gran relevancia pública"

El exalcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha, aspirante a las primarias del PSOE-M para la Alcaldía de Madrid, cree que los votantes socialistas valorarán que Pepu Hernández - su rival - no es militante ni goza de una gran relevancia política". En una entrevista en 'La Tarde' de COPE, De la Rocha ha recordado que el elegido por Sánchez es "sólo un precandidato que tiene que pasar por la prueba democrática de las primarias". "Yo me estoy recorriendo las agrupaciones y estoy dando muchas entrevistas. Dentro del partido hay malestar por elegir a una persona que no es militante ni tiene una gran relevancia pública", ha dicho.

Sobre la elección a dedo de Sánchez, de la Rocha recuerda que no sería la primera o la segunda vez que el candidato pretendidamente oficial pierda las primarias. "Sánchez tiene derecho a decir que apoya a Pepu, pero los votantes de Madrid somos mayores de edad y elegiremos al candidato que sea mejor para la alcaldía", ha asegurado. Sí ha criticado que el resto de partidos ya tengan candidato y el PSM no lo vaya a tener hasta el 9 de marzo. "En las encuestas tenemos un mal porcentaje por incomparecencia, porque no tenemos candidato", ha explicado.

De la Rocha no va a entrar en la polémica de si Pepu utilizó una sociedad para pagar menos impuestos. "Yo respeto mucho a Pepu Hernández, como persona y como candidato. Él ha dado una explicación y yo no voy a hacer ningún comentario sobre esta cuestión", ha dicho.

Por último, el precandidato ha hecho una breve valoración de la crisis en Cataluña. Cree que Sánchez lo está haciendo bien y asegura que hay que convencer a los independentistas de que existe una "España plural" en la que cabemos todos.