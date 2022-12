La lucha de Ana Isabel y Cristina contra las presiones médicas para forzar un aborto: "Qué haríamos sin ella"

Decir que sí no es fácil. De hecho, es de las cosas más difíciles que un ser humano pude hacer, porque eso implica salir de uno mismo para entregarse al otro. Sí a dar la vida, sí a no dormir las horas que hacen falta, sí a compartir e incluso a no tener por darlo, sí sacrificar lo que a tí te gusta, por hacer feliz al otro, sí a renunciar a una parte de tu vida por dar esa vida a un nuevo ser.