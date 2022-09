Isabel del Campo y Úrsula Perona revelan la influencia del reguetón sobre los jóvenes

Bad Bunny ha recibido 10 nominaciones a los Premios Grammy Latinos y es probablemente el artista de reguetónmás escuchado por los niños con edades comprendidas entre los 9 y los15 años. La música juega un papel importante, ya que la podemos encontrar diferentes lugares cotidianos ya sea en bares, anuncios, transporte público, etc.

La cuestión es que el reguetónes un fenómeno global, son canciones con alto contenido sexual y están llenas de estereotipos de géneros, sexismo y machismo. De tal forma, que el acceso a este tipo de contenidos puede repercutir sobre los roles que asumen en el futuro. Por ello, en ‘La Tarde’ hemos contado con la participación de dos psicólogas que han explicado el efecto que tiene escuchar esta música en los niños.

Por ejemplo, Noelia tiene 10 años y “escucho reguetóncuando me aburro, entiendo las canciones, pero me gustan por el ritmo y porque son buenos cantantes”. Como ella son muchas las niñas que comparten opinión. Sin embargo, aunque piensan que no les afecta escuchar este tipo de contenidos, sí que tiene cierta repercusión.

Úrsula Perona psicóloga infantil y juvenil e Isabel del Campo psicóloga especializada en adultos y adolescentes han explicado cómo debemos actuar con nuestros hijos cuando escuchan este tipo de música. “Nos preocupa bastante este fenómeno porque las palabras influyen en nuestra conducta”, asegura la psicóloga Úrsula Perona.