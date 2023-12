¿Instagram contra los trastornos alimentarios?: Sí es posible

Cuando uno entra en internet y escribe en google: “trucos para adelgazar rápido” , enseguida nos llevan a varios perfiles de redes como Instagram o Tik Tok poco confiables, en los que se ofrecen recetas para perder peso de manera fulminante. Algunos incluso añaden: “sin dieta, ni ejercicio físico”.

Hace un tiempo se publicó un estudio que indicaba que el hashtag “Pérdida de Peso” en Tik Tok tenía más de 10.000 millones de visitas y solo el 1´4 % de los consejos los publicaban nutricionistas titulados… y ya, si nos referimos a las redes sociales como el escaparate de cuerpos esculturales se da la “tormenta perfecta” para que jóvenes con importantes problemas de autoestima desarrollen trastornos de conducta alimenticia.

Paula es una joven barcelonesa de 19 años, estudiante de un ciclo medio de enfermería y trabajadora en una cafetería. La joven mujer que es hoy, poco tiene que ver con la adolescente que fue. Con 14 años empezó a tener una mala relación con la comida. Ella se veía mal, y aunque no sabía ponerle nombre a lo que le pasaba, dejó de comer. El primero que se dio cuenta de que algo no iba bien fue su padre. Sus padres están separados y su progenitor la veía cada 15 días, un tiempo suficiente para percibir que, entre cita y cita, su hija estaba cada vez más desmejorada. Nos ha contado que empezó comiendo un poquito menos, un poquito menos cada día. Restringía poco a poco los alimentos que tomaba y acabó sin comer prácticamente nada. El problema del que nos habla Paula es principalmente la edad que ella tenía en aquel momento. Con catorce años y en plena adolescencia, uno no es muy consciente de lo que hace ni de la repercusión que los actos pueden tener en la salud uno mismo. Nunca fue consciente del problema que tenía, solamente sabía que no se sentía bien con ella misma.

Su principal ayuda fue un tratamiento psicológico y es aquí cuando entra en escena el Centro de día del Hospital Sant Joan de Deu, que posee una unidad especial que atienden a pacientes con trastornos alimentarios.

Hemos tenido la oportunidad de hablar también con Jordi Mitja, quien trabaja en este centro junto a un equipo de profesionales. Jordi además, se encarga de gestionar una cuenta de Instagram llamada “@stoptca_sjd” junto a un grupo de pacientes de entre 9 a 17 años para tomar conciencia del problema que supone tener un trastorno de la conducta alimentaria. Pensaron que una manera de atajar este problema es dar información fiable y segura sobre los trastornos de alimentación desde los propios pacientes y en primera persona.

El proyecto nació hace ya cinco años y el contenido que ofrece es muy variado. Jordi nos ha contado que tener conciencia de la enfermedad y motivación para que se produzca el cambio es fundamental para poder vencer a un problema de este calibre. Todo lo que se comparte es a nivel terapéutico: se elabora un plan de contenido, se estudia la imagen que se quiere compartir... y los resultados están siendo muy positivos, los pacientes se animan a compartir estas publicaciones para guiar al resto.

Paula nos ha contado que después de cinco años y a pesar de que sigue teniendo en algunas ocasiones subidas y bajadas, se encuentra totalmente recuperada y lleva una vida normal.

El mensaje que le ha transmitido a aquellas personas que se encuentran ahora en una situación como la que ella atravesó ha sido muy claro: “de esto se sale” , al igual que de muchas otras cosas y lo más importante, que se dejen ayudar por la gente que les quiere y les rodea.