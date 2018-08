De Haro a las 15 'Echamos en falta más líderes y menos políticos sumisos'

Tiempo de lectura: 1



Te lo hemos contado en el Mediodía Cope.

Pedro Sánchez ha sugerido, sin decirlo explícitamente, que si Quim Torra que si saca mucho los pies fuera del tiesto se puede aplicar el 155 otra vez. A lo que Torra ha respondido que él solo va a obedecer al pueblo de Cataluña.

Que un político esté dispuesto a obedecer es una buena noticia, los políticos, como todos los mortales, tienen que obedecer la ley, los políticos, como todos los mortales, tiene que obedecer a la realidad.

Y en este momento la realidad es que no hay un pueblo soberano en Cataluña. Obediencia sí, pero no sumisión. Y me parece que Torra desde que llegó a la Generalitat tiene un problema serio: él mismo se concibe como un presidente delegado de Puigdemont.

El síndrome del político sumiso se extiende como una fantasma por España y Europa. Políticos sumisos a las encuestas y a los votantes. Sí, he dicho a los votantes. Lo que diferencia a un político sumiso de un líder es que el líder es capaz de tomar decisiones que no les gusta a los votantes que lo han votado. El líder es capaz de asumir riesgos más allá de la zona de confort que le marcan los suyos. Y eso es lo que echamos en falta.