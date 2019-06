De Haro a las 18h: "Lo que tendría que haber hecho antes de la ronda del Rey, Sánchez lo hace después"

Tiempo de lectura: 2



Mañana recibe Sánchez a Iglesias, Rivera y a Ciudadanos para hablar de la investidura. Lo que tendría que haber hecho antes de la ronda del Rey, Sánchez lo hace después. No va ha haber escena de sofá blanco porque las reuniones se van a celebrar en el Congreso de los Diputados. El hombre de confianza de Sánchez, horas antes de que comience esa reunión ha querido trasladar la responsabilidad de la investidura, no al PNV, no a Coalición Canaria, sino a Unidos Podemos, pero también a PP y Ciudadanos. Serán, ha dicho Ábalos, responsabilidad de la oposición que se repitan elecciones. Se habla por primera vez desde que se celebraran las elecciones de abril de su posible repetición.

Tiene gracia que Ábalos sugiera que si el PP y Ciudadanos no se abstienen están dando una patada a la gobernabilidad de España. Las urnas tienen memoria". "No perdonarán a quienes pongan en solfa la viabilidad de la legislatura", ha señalado. Y que razón lleva diciendo que las urnas tienen memoria: todos los españoles recordamos que tuvimos que volver a votar en junio de 2016 porque Sánchez le dio una patada a la gobernabilidad y se encasquillo el no es no. Ábalos-Sánchez saca a pasear la amenaza de unas nuevas elecciones porque seguimos en el postureo del pactodromo, porque Abalos-Sánchez quiere trasladar la presión y la responsabilidad a Ciudadanos y al PP. Es un juego táctico, pero es un juego táctico que recuerda la debilidad de Sánchez que solo tiene 123 diputados. Y que depende para su investidura de que JXCAT no sustituya a los diputados presos suspendidos, de que le vote el PNV, del PRC, de Compromis y de la Abstención de UPN y del voto de Podemos. Ábalos ha hecho saber que el PNV podría no votar a favor de la investidura de Sánchez si los socialistas dejan gobernar a Navarra Suma en Navarra. Ahora ha cambiado de criterio el PSOE y dice que no descarta que los socialistas gobiernen en Navarra co la abstención de Bildu. Depende de muchos partidos y sobre todo de Iglesias que se ha convertido en un mendigo a la puerta y que hoy ha vuelto a pedir ministerios sociales, hasta una vicepresidencia quiere Iglesias.

Iglesias quiere ser ministro a la par que dice que hay presos políticos. La amenaza de nuevas elecciones de Sánchez es táctica pero desbela su fragilidad. Ciudadanos no quiere darle abstención a Sánchez y solo esta mañana Díaz Ayuso, la líder del PP en Madrid, se ha ha abierto a esa posibilidad. Posibilidad que en seguida ha descartado el secretario general del PP, Egea. Ya veremos, si nos metemos en Septiembre, y la repitición de elecciones se convierte en una posibilidad, la mejor oposición no será la que vete sino la que modere a Sánchez.