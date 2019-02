De Haro a las 18h: 'El 1 de octubre se utilizó a miles de ciudadanos para impedir la actuación policial"

Tiempo de lectura: 2



Los que han sido socios del Gobierno de Pedro Sánchez hasta esta mañana, ERC y el PDECAT, ha construido una leyenda negra sobre la España constitucional. Una leyenda negra muy difundida en universidades europeas y en medios de comunicación. Esa leyenda negra puede ser nociva como ya lo ha sido en el caso de la eurorden, cuando el jucio del procés llegue a Estrasburgo. Hoy ha sido el ministro Borrell el que ha denunciado la creación de esa leyenda negra

Lo que hay que preguntarle a Borrell es por qué el Gobierno del que todavía es ministro se ha apoyado en los que han construido esa leyenda negra. En la construcción de la leyenda negra de la España constitucional fue decisiva la intervención que tuvieron ayer las defensas de los líderes del proceso secesionista en el Supremo. Como dice el gran Pedro Cuartango, hoy el fiscal Javier Zaragoza ha desmontado el cuento chino que nos contaron ayer las defensas. Los jueces no pueden hablar, no importa, el Estado de Derecho ha hablado por boca de la fiscalía

Zaragoza ha dejado claro que lo que juzga el tribunal no es una ideología sino unos hechos con los que se nos ha querido imponer un comportamiento político a los demás.

Zaragoza, con palabras finas, ha explicado que los abogados de las defensas llenaron la sala de plenos del supremo de embustes. No es cierto que el 1 de octubre la policia toturara pacíficos manifestantes. El 1 de octubre se utilizó a miles de ciudadanos para impedir la actuación de la policía que estaba intentado hacer cumplir la ley. Zaragoza además se ha aliviado al criticar al tribunal alemán que no quiso aplicar la eurorden, cometió una intromision porque entro en el fondo del asunto cuando eso era competencia de los tribunales españoles.

Y si Zaragoza ha estado brillante no ha sido menor la faena del segundo de los fiscales, Fidel Cadena no ha brillado menos. Cadena ha recordado evidencias que algunos no quieren reconocer: no hay una soberania catalana hay una soberania española, y sobre lo de todos, el destino de Cataluña, no pueden decidir unos pocos utilizando la violencia. No fueron problemas de orden público.

La mañana ha sido una mañana de consolación en el Pleno del Supremo. Se habían quedado colgando de los cortinones, de los mármoles, los embustes de las defensas. Esos embustes se habían escondido debajo del parque de la sala. Y este mañana se notaba que los embustes, las mentiras se habían podrido, pero la intervención de los fiscales ha llenado la Sala de Plenos del Supremo de un aire limpio, un aire serrano que deja ver las cosas como son.