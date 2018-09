De Haro a las 18h: "Los niños tienen que jugar, tienen que tener tiempo para el ocio, para divertirse"

Tiempo de lectura: 1



Estamos hablando en este programa del comienzo de curso. Los chicos vuelven al colegio. Y nos han dicho nuestras expertas que ahora que comienza el colegio y el nuevo curso no hay que alicatarles las jornadas con actividades extraescolares. Que los niños tienen que jugar, tienen que tener tiempo para el ocio, para divertirse. Que no podemos convertirlos en pequeños opositores. Hay países como China donde los niños juegan todavia menos. Lo mismo pasa en Corea del Sur. Hay que conseguir prepararlos para que puedan alcanzar el éxito, un éxito rotundo. ¿Y no será que al programar las agendas de nuestros hijos proyectamos sobre ellos nuestras pretensiones, nuesto falso sueño de que cierto éxito nos va a hacer felices a ellos? Quizá es que la mochila más pesada que le pones encima es la de ese éxito que nos parece el paraíso. Si no juegan no aprenderán, me parece, que las cosas más interesantes no se alcanzan, se reciben.