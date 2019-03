De Haro a las 18h: "España es uno de los países de Europa con más baja natalidad"

Aunque el Gobierno haya abusado del decreto ley debería haber abierto un verdadero diálogo social y no improvisar como ha hecho en campaña

Ente los decretos leyes que el Gobierno no tenía que haber aprobado y que ha aprobado hoy está el que amplia el permiso de paternidad y la obligación de las empresas de publicar de los sueldos de los hombres y de las mujeres. No tenía que haber aprobado ningún decreto ley porque esa es una fórmula para los casos de urgente y extrema necesidad. Son cuestiones esenciales que requieren de las garantías del procedimiento parlamentario. Ahora se obligará a la Diputación Permanente a convalidar esa regulación y la Diputación permanente no está para eso.

¿Qué ha cambiado el Gobierno en el permiso de paternidad?

Hasta ahora las madres que tenían un hijo tenían derecho seis semanas de baja obligatoria después del parto y otras 10 semanas voluntarias que podían transferir a los padres. Los padres tienen ahora cinco semanas. Con el cambio que ha aprobado el Gobierno, si el decreto ley es convalidado,os padres y las madres tendrán el mismpo permiso de 16 semanas. Será obligatorio para padres y madres coger seis semanas de naja después del parto y 10 después. Pero esta equiparación solo será definitiva en 2021. De momento en los próximos días lo que habrá será una subida para los padres de tres a cinco semanas.

El Gobierno quiere equiparar pero sobre todo lo que busca es que el padre y la madre se encarguen del hijo a la vez en las seis primeras. Esto cuesta dinero, bastanten dinero, 1.200 millones y los empresarios se oponen a la ampliación del permiso de paternidad. Mal funcionan los cambios que no se han sido acordados. En cualquier caso hay que recordar que este sonido en España es cada vez menos frecuente

España es uno de los países de Europa con más baja natalidad. Por eso aunque el Gobierno haya abusado del decreto ley, aunque debía haber abierto un verdadero dialogo social, y aunque la ampliación de los permisos de paternidad va a costar dinero, hay que empezar a pensar que hay que ponerle más fáciles las cosas a los padres y a los madres que quieren tener hijos, sobre todo a los madres. Otra cosa es lo de la igualdad de salarios. La brecha salarial entre los hombres y las mujeres es de un 17 por ciento. Mucho. Pero los expertos explican que donde está la mayor brecha es entre las mujeres con hijos y los hombres con hijos. Las mujeres que deciden ser madres están doblemente discriminadas. No se soluciona esta discriminación con gestos simbólicos. Las madres necesitan medidas concretas como horarios flexibles. Son temas demasiado importantes como para improvisarlos como ha hecho el Gobierno en campaña .