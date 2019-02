De Haro a las 17h: "¿Por qué se han roto las negociaciones de Corea del Norte con Estados Unidos?"

No hay que extrañarse, porque la que se produjo hace siete meses en Singapur fue solo una foto bonita. No funcionó entonces y ahora tampoco

A las cuatro hemos escuchado la historia de Carmen Leire, una niña que sufre una enfermedad rara. Su madre nos ha dado los detalles.

En España hay tres millones de personas como Carmen, requieren tratamiento y ayuda, pero sobre todo la sensibilidad de los sanos. El avance de una civilización se mide por su sensibilidad a los más debiles, a los enfermos en este caso.

Todo iba rodado. Kim Yon-Ung había viajado desde Corea del Norte a Vietnam en tren blindado para reunirse con Trump y sellar la desnuclearización. La cena habia sido muy clásica: coctkel de mariscos, entrecot y pastel de chocholate. Y todo iba bien hasta que esta madrugada se han roto las negociaciones. Trump, sin querer hacer mucha sangre, ha explicado que Corea del Norte no ha aceptado desmantelar las instalaciones de armamento nuclear y que Estados Unidos no ha estado dispuesto a levantar las sanciones

¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? ¿Y por qué se ha producido la ruptura?

Aunque el conflicto de Corea del Norte, que es un régimen genocida, que tiene al menos a 120.000 personas en campos de internamiento, nos parezca muy lejano tiene mucho que ver con nuestra vida cotidiana porque es uno de los conflictos más importantes en este mundo en el que la paz está más amenazada que nunca. Corea del Norte tiene misiles nucleares de largo alcance y es uno de los puntos más calientes en esta especie de III Guerra Mundial a trozos que estamos viviendo.

¿Por qué se han roto las negociaciones con Estados Unidos? En realidad no es extraño que esta segunda reunión haya acabado mal porque la que se produjo hace siete meses en Singapur fue solo una foto bonita. No se negoció ni entonces ni desde entonces el desmantelamiento del área donde Corea del Norte tiene sus armas nucleares. La cumbre era al estilo Trump y Kin Young: no estaba preparada. De momento no se rompe la baraja

Hay una clave fundamental en lo que está sucediendo. Corea del Norte siempre ha estado a la sombra de China. Y últimamente Kin Yong Un se ha acercado especialmente a China. Estamos en un momento de tregua en la guerra comercial entre China y Estados Unidos. De momento Trump ha suspendido la subida de los aranceles al 25 por ciento para algunos productos chinos que había establecido para el 2 de marzo. China y Estados Unidos están negociando y China mueve sus peones. Antes de organizar una cumbre hay que preparar los papeles, antes de llegar a un acuerdo con Corea del Norte, probablemente hay que ponerse de acuerdo con China.