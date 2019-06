De Haro a las 17h: "Creemos que nuestra civilización, como la de Roma, también se acaba"

Tiempo de lectura: 2



Antes de que acabe el verano en Villar de Domingo García (Cuenca) se va a abrir para que lo podamos visitar todos uno de los grandes tesoros arqueológicos romanos: una gran villa, una gran casa romana del siglo IV, que fue descubierta hace más de diez años, de forma fortuita, cuando un tractor tropezó con las ruinas. La casa romana que vamos a poder visitar tiene un gran salón de unos 750 metros cuadrados, con un mosaico que es el más gran del imperio conocido hasta ahora.

En la casa había más de 30 tipos de mármoles traídos de todo el mundo conocido en la época, más de 550 grandes fragmentos de esculturas.

Esta villa romana nos da una idea bastante precisa de cómo se vivía a final del Imperio Romano. El Imperio que había empezado con Augusto un poco antes de que naciera Jesús, en Occidente ya era un Imperio en decadencia en el siglo IV. Los grandes señores, los domus, se retiraban de las ciudades y se instalaban en el campo con grandes o pequeñas fincas en las que se vivía al margen de casi todo eran las urbes in rure (ciudades en el campo). Era un modo de huir de una decadencia que parecía ya irrefrenable. En la época en la que se construyé esta casa, la corrupción y las luchas intentestinas dominaban el Imperio. La burocracia era absolutamente ineficaz y la tensión ideal que había permitido construir una gran civilización estaba a punto de caer. Los impuestos eran sofocantes. Poco después llegaron las hambrunas, los despotas locales controlaban el poder real, el ejército no era capaz de cumplir su misión. Y a comienzos del siglo V, los bárbaros, Alarico, llegó a sacear la capital del Imperio. Llevamos quince siglos discutiendo porque cayó Roma y no vamos a resolver este problema en un minuto de radio de un programa de tarde, de un magazine. De estas cosas no se habla en un programa de tarde de radio. Pero la pregunta de por qué cayó Roma es una pregunta que nos hacemos mucho ahora porque tenemos la sensación de que también nuestra civilización se acaba. Los paganos echaron la culpa a los cristianos de la caída del Imperio. Aquello ya quedó definitivamente respondido. No fueron tampoco los bárbaros los que derribaron aquella gran civilización. Los bárbaros derribaron lo que ya no estaba en pie. Roma no se hice grande por los domus, por señores como los de Cuenca que tenían grandes villas. Roma se hizo grande aprendiendo de todo lo que había habido antes, la grecia clásica, y de lo que iba encontardo por el mundo. Esta es la famosa vía romana. Roma no quería ser original. Abrazaba lo recibido. Hasta que se encerró en si mismo, se convirtió en su propia referencia y empezó una decadencia. Una buena referencia para e