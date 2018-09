De Haro a las 17h: "¿Sería razonable que el ministro dimitiera?"

Tiempo de lectura: 1



¿Tiene que dimitir el ministro austronauta por haber constituido una sociedad patrimonial para comprar una casa? Depende de cómo se mire. ¿Es legal constituir una sociedad patrimonial para compar una casa y para administrarla? Es legal. Exige una serie de requisitos fiscales. Una sociedad tiene que declarar impuestos, pagar impuestos y el que se beneficia de esa casa también tiene que pagar impuestos. En los próximos minutos, sabremos si Pedro Duque ha cumplido con todas las obligaciones fiscales que tenía, pero es legal tener esa sociedad. Esa sociedad se constituye para pagar menor impuestos y no se tribute en el IRPF por segunda vivienda. En principio es legítimo constituir una sociedad para pagar menos impuestos, pero el problema es que en 2015, lanzando un órdago, Pedro Sánchez dijo que no quería a nadie en su equipo que constituyera una sociedad para pagar menos impuestos. Pedro Duque no está cumpliendo con la normativa de Pedro Sánchez. Una normativa que se impuso por la necesidad de hacerle oposición al Partido Popular y ganar votos. Este es el problema. La vida política cada vez va quemando más intensamente a las personas y es difícil que alguien tenga un pasado que aguante, porque siempre hay una escucha que se puede sacar, un comportamiento fiscal que puede ser discutido, pero el problema es que el presidente del Gobierno, por intereses partidistas, hace algunos años estableció unos mínimos que ahora son difíciles de mantener. ¿Tiene que dimitir el ministro? Según aquellos mínimos, probablemente el ministro debería dimitir. ¿Sería razonable que el ministro dimitiera? Si el presidente del Gobierno no fuese Pedro Sánchez, Pedro Duque no tendría probablemente que dimitir.