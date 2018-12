De Haro a las 16h: "Para Sánchez parece que solo es extremista Vox y no el independentismo catalán"

Tiempo de lectura: 2



En el balance de fin de año y en la rueda de prensa que ha ofrecido Sánchez este mediodía ha habido momentos surrealistas. Sánchez se encontraba cómodo en el papel de oposición de la oposición, por eso ha criticado con ímpetu el acuerdo para el acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para hacer posible un relevo en Andalucía. Sánchez ha criticado que haya acuerdos del PP y de Ciudadanos con VOX, partido al que ha demonominado de ultraderecha. Sánchez ha afirmado que estar al mismo tiempo con el sentido común y con los extremistas no es posible. Para Sánchez parece que solo es extremista Vox y no el independnetismo catalán y el independentismo vasco. Como es lógico, le han preguntado cómo puede apostar por un diálogo con Torra y usar los votos del PDCAT y de Esquerra para estar en Moncloa y criticar el entendimiento con VOX. Y ahí donde la respuesta de Sánchez ha sido de aurora boreal. El presidente del Gobierno ha hecho jeribeques para que no se viera su absoluta contradicción. No es lo mismo una moción de censura que una sesión de investidura ha dicho Sánchez. Pues sí es lo mismo. Porque la moción de censura en España es constructiva y el que la presenta se presenta a una investidura. El presidente del Gobierno ha anunciado que quiere agotar la legislatura. Sánchez para agotar la legislatura, necesita los votos de los independentistas, necesita los votos del partido de Torra que el jueves pasado le pidió un referendum con mediación internacional. Sánchez ha evitado explicar qué le respondió a Torra cuando le pidió la mediación internacional y por qué no informó en su momento de la petición. Sánchez ha llegado a decir que una petición así es algo cotidiano. Si a Sánchez le parece cotidiano que el presidente de una Comunidad Autónoma reclame un referendum con mediación internacional es que todo está muy claro, demasiado claro.