De Haro a las 15h: "Una España tan llena de enemigos fantamas retrata nuestra debilidad"

El Cis de Tezanos le ha dado a Pedro Sánchez esta mañana un subidón en intención de voto yquizás ese es el motivo por el que el candidato a la investidura no despliega muchas energías para conseguir apoyos. Su hombre de confianza, Ábalos, ha rechazado la fórmula que le ha propuesto Iglesias, una investidura en dos plazos, en el primero sin entrar en el Gobierno, y en el segundo plazo, el de las rebajas, quedánse fuera del Gobierno. Lo que ilustra lo poco en serio que se toma Iglesias las instituciones.

De todo eso vamos a hablar despacio en la Tarde de Cope, pero en este arranque me quiero quedar con la decisión que ha tomado la Fiscalía sobre unas declaraciones de Ortega Smith, diputado y secretario general de Vox, sobre los musulmanes en en un mitin en Valencia en septiembre de 2018.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado las diligencias que querían una condena de Ortega Smith por delito de odio por estas declaraciones, pero ha asegurado que "es un discurso inadecuado, repulsivo y abominable". Durante mis últimos años de trabajo, a pocos kilómetros de Mosul, la capital del califato del Daesh, en Iraq, en Siria, en Nigeria, en Egipto, acabo de volver de Pakistán. He visto las barbaridades cometidas por un yihadismo, por un islamismo radical. Nadie tiene que contármelo, porque hace una semana entrevistaba en Pakistán a una niña forzada a convertirse en musulmana después de haber sido violada. No me lo tienen que explicar, pero eso no significa que todos los musulmanes sean enemigos de nadie. En España hay dos millones de musulmanes, la mayoría han nacido en nuestro país. Ni todas las culturas ni todas las religiones son iguales. La cultura y la religión tiene que ser sometida al examen de lo razonable, pero ni todos los musulmanes son enemigos, ni estamos rodeados de personas que conspiran contra nuestra cultura y nuestra tradición. La búsqueda de un enemigo no es síntoma de fortaleza sino un síntoma de debildidad. Quien tiene miedo del enemigo fabrica enemigos porque no está seguro de su identidad. El problema no es solo de Vox y de su secretario general, Podemos ha puesto de moda el descalificativo fascista cuando no hay nadie que revindique el legado de Musolini, creador del fascismo. Los enemigos fantasmas están por todos lados: ultraderecha, comunistas, feminazis, homófobos, rojos, azules., musulmanes, ateos, creyentes. Una España tan llena de enemigos fantamas retrata nuestra debilidad, no sabemos quienes somos, nuestra identidad es líquida y buscamos el conflicto para rellenar el vacío.