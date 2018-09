De Haro a las 15h: "Se puede tener mucho dinero y estar muy insatisfecho"

Tiempo de lectura: 1



En España no solemos estar muy pendientes de las noticias internacionales. A veces es compresible, son noticias que están lejos de nuestras preocupaciones cotidianas. Pero algunas de ellas, por muy lejanas que parecen, tienen mucho que ver con nuestro día a día. Te voy a poner un ejemplo. Este domingo hay elecciones en Suecia. Suecia en cierto modo siempre ha sido el modelo de democracia europea, con un estupendo estado del bienestar donde se vive muy bien. Pues en las elecciones del domingo, si se cumplen las encuestas, va a subir mucho la ultraderacha. En España tenemos populismo de izquierdas, en otra parte de Europa, populismo de izququierdas. ¿Por qué si en Suecia que viven tan bien hay populistas? Porque el populismo no es solo una cuestión de dinero, hay gente empeñada en explicar todo con el dinero, pero el dinero no es todo. El populismo tiene que ver con la insatisfacción y se puede tener mucho dinero y estar muy insatisfecho. El populismo tiene que ver con la globalización, con la perdida de poder de decisión real, con vivir en un mundo en el que los Estados cada vez cuentan menos.