De Haro a las 15:30h: "Tener una misma moneda y una política económica distinta es un problema para la UE"

Tiempo de lectura: 2



En Europa tenemos una situación un poco especial, porque tenemos una moneda y muchos países con esa moneda que no tienen la misma política económica y esto es un lío. Normalmente no sucede así. Aquí tenemos al BCE que sube y baja los tipos, pero no tenemos un Ministro de Economía del euro. Esto es un problema. Desde que salimos de la crisis está en marcha la llamada “reforma del euro” que incluía un seguro de desempleo para toda la zona euro, lo cual estaría muy bien y así muchas cosas. No hay manera de impulsarlo. Ayer estuvieron España y Francia batallando hasta las 4 y media de la mañana para impulsar el presupuesto del euro para que cuando llegue el momento se pueda ganar el dinero y hacer frente a la crisis, es lo que se llama un estabilizador. No hay manera, porque los países de la zona del Báltico, sobre todo Holanda y así estamos avanzando muy poquito con un grande problema en la zona euro. No es tan divertido como la boda de Sergio Ramos pero es tan importante o más que la boda de Sergio Ramos.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android