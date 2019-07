De Haro a las 15:30h: "Tenemos potencias con gran capacidad de influencia y muchas de ellas están arruinadas"

Estamos tan atentos a la política nacional que miramos poco lo que sucede fuera de nuestras fronteras en una época muy particular. Hubo una época en la que el mundo era una cosa relativamente sencilla. Antes había un enfrentamiento entre la URSS y EEUU, pero se comprendía mejor y precisamente la amenaza que en ese momento era nuclear por el sistema de contención se reducía el riesgo. Ahora estamos en un mundo totalmente diferente. Tenemos grandes potencias y otras de tamaño medio con una fuerte presencia regional que no tienen una reglas de contención y que no son fácilmente comprensible en sus reacciones. Por ejemplo, en India, que es una potencia regional o Asia, que juega un papel muy importante, gobernada por un populismo, en ese nivel de potencia media difícilmente previsible y controlable tenemos a Rusia. Rusia no es la URSS. Es un país con mucha influencia geográfica y militar, pero económicamente no tiene la fuerza ni la potencia que tenía la URSS. Económicamente es como Francia y su ejército tiene una gran capacidad de intervención, pero es un gigante geoestratégico con los pies de barro. Toda esta reflexión me viene a la cabeza al conocer la noticia de que el submarino ruso incendiado hace unos días y que se llevó al fondo del mar a 14 militares era un submarino de propulsión nuclear. Tenemos un gigante como Rusia con una gran capacidad de influencia geoestratégica. Ahí está Siria, Venezuela, etc y este gigante no tiene medio de garantizar la seguridad de esas armas y naves que utilizan. Es el mundo en el que estamos. Potencias de nivel medio con gran capacidad de influencia. Muchas de ellas están arruinados. Es el caso de Rusia.