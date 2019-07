De Haro a las 15:30h: "¿Qué está pasando en Nigeria con Boko Haram?"

Vamos a hablar ahora de una noticia que ha pasado bastante inadvertida. Hemos sabido este fin de semana que al menos 65 muertos ha producido un ataque del grupo terrorista Boko Haram en el norte de Nigeria en el estado de Borno, cercano al Chad. Al menos 65 muertos, porque cuando Boko Haram realiza un ataque es tal la inseguridad, la dificultad para informar que se hacen estimaciones muy generales. Lo sé de primera mano, porque hace tres años estuve allí grabando uno de mis documentales y entrevistaba a mucha gente. Entrevisté a personas que querían llevar el cómputo, pero era imposible porque una de las cosas que ha conseguido Boko Haram es que en la zona norte de Nigeria no hay prácticamente periodistas. Las personas que hay allí te recomiendan que no sigas avanzando porque no hay seguridad suficiente. La noticia ha pasado inadvertida. Imagina que pasa en París o en cualquier punto de Europa. Es una masacre. ¿Qué está pasando en Nigeria? Desde hace 10 años, un grupo como Boko Haram que en sus inicios no era un grupo terrorista, era un grupo revindicativo. Hace 10 años nació porque una serie de políticos islamistas en la zona norte de Nigeria utilizó politicamente para unas elecciones regionales el islamismo y eso le llevó a tomar esta actitud. Además, han pasado muchas más cosas. Nigeria en realidad es un país muy rico. El sur está lleno de recursos petroleros, pero en algunos aspectos es un país fallido, porque hay una corrupción terrible. La democracia funciona de aquella manera. Se han juntado varios factores: utilización por parte de algunos políticos irresponsables del islamismo, la mala conducta de los políticos y del ejército y luego hay otra cosa muy importante de la que se habla poco, el cambio climático. El lago Chad se ha ido secando y la gente que vive allí de la pesca y de la caza no tiene trabajo. A todo ello se une un desarrollo importante debajo del Sáhara. Esta zona de África se ha convertido en un polvorín. 65 muertos y serán un breve en cualquier página de cualquier periódico, si es que lo son.