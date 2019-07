De Haro a las 15:30h: "En lo que va de año, el Valle de los Caídos ha recibido un 53% de visitas"

Tiempo de lectura: 2



Los compañeros de la agencia Servimedia han tenido la buena idea de preguntarle a las fuentes de Patrimonio Nacional cómo ha sido la evolución de las visitas al Valle de los Caídos donde está enterrado Franco. En lo que va de año ha recibido un 53% de visitas y toda la polémica del Gobierno ha tenido el efecto contrario. En septiembre del año pasado, después de que el Gobierno anunciarse que iba a sacar los resto, la cifra aumentó y así ha seguido. Estos son los datos. La exhumación ha acabado provocando más visitas y un interés creciente. En el Valle de los Caídos no solo está enterrado Franco. También víctimas de la Guerra Civil. Según los estudios que se han hecho, no se pueden identificar en este momento. Hay quien dice que lo mejor que todo el mundo se olvidara del Valle de los Caídos. Resucitar no tiene sentido pero quizá haya que dar un paso adelante. ¿Por qué no, en la dirección contraria a la de Sánchez, se da un paso adelante en la reconciliación? Retomar lo que hicimos los españoles. Sánchez se ha equivocado y ha sido absolutamente irresponsable y lo sigue siendo pero lo mejor para responder a las provocaciones dialécticas es no caer en la trampa, no hacer un razonamiento que parezca que se reivindica la memoria de Franco. Siempre hay que resolver algo por superación y no por confrontación.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android