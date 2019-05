De Haro a las 15:30h: "Nos resulta más fácil dar el dinero que dedicar el tiempo"

Tiempo de lectura: 2



Muy buenas tardes a la gente-gente. ¿Cuánto somos de solidarios los españoles con las causas que requieren de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo? Pues la verdad es que hemos conocido hoy unos datos muy interesantes. Los españoles dedicamos aproximadamente 106 euros de media a causas solidarias y esto va en incremento. Son datos de 2018. Los mayores de 55 dedican más dinero, 177 euros. Es un esfuerzo. Cataluña, Canarias, Baleares son algunas de las Comunidades Autónomas que más dinero dedican a la solidaridad, pero el problema que tenemos los españoles es que así como tenemos una cierta facilidad para colaborar, el 33% colaboramos con organizaciones de voluntariado, organizaciones no lucrativas y nos resulta más fácil dar el dinero que dedicar el tiempo. Esos 110 euros de media significa que hay 1 de cada 3 españoles que hace una aportación, pero otra cosa muy diferente es integrarse en una organización de voluntariado. Estamos en torno al 10% , eso quiere que decir que solo 1 de cada 10 españoles hacemos voluntariado. Eso es muy significativo. Seguramente cuando llega una crisis estamos dispuesto a ayudar pero no tanto el integrarnos en una organización que tiene sus reglas, que tiene una cierta disciplina, un sábado al mes, un domingo una tarde, etc. Probablemente eso tenga que ver con la baja participación en entidades por parte de los españoles. Votamos mucho, pero nos integramos poco con entidades del tercer sector. Intuyo que no es falta de generosidad sino que nos cuesta mucho trabajo entrar en organizaciones que requieren una disciplina, un orden, un hacer las cosas con los otros. Somos altamente individualistas. Los que lo hacen suelen estar muy contentos, y dicen que merece la pena. Conviene escucharlos.

