De Haro a las 15:30h: "Nos hemos acostumbrado a domesticar la naturaleza"

Lo venimos contando en este y en otros programas de la cadena COPE. En Chicago hace un frío de cuidado. Frío de -28º. Las calles y los colegios están vacíos, los vuelos se han cancelado, ha habido que buscar refugio para 16.000 vagabundos. Alguno dirá que el este fenómeno del vórtice polar, que es como se llama, pone en evidencia que lo del cambio climático no es para tanto. Precisamente porque hay cambio climático, quizá el vórtice polar sea tan acusado, no está comprobado científicamente, pero hay algunas hipótesis que apuntan a ello. El cambio climático no significa que en todo el planeta haga mucho más calor. La subida de la temperatura media trae efectos colaterales y en algunos casos viene acompañada de una bajada de la temperatura. El cambio climático ya no es algo que niegue nadie. Nos afecta mucho, pero mirando las fotos de las calles de Chicago, todas ellas blancas, que hacen muy difícil la vida normal uno piensa que nos hemos acostumbrado a domesticar la naturaleza. Pensamos que la naturaleza es algo que está bajo nuestro control, que podemos hacer con ella lo que queramos, que uno se mete en casa con la calefacción y está calentito y no pasa nada. El proreso y la modernidad han acabado con la exposición del hombre a la naturaleza y una y otra vez nos damos cuenta de que el sueño de ser alguien capaz de gobernar la naturaleza es falso. Somos limitados y estamos expuestos a fríos extremos que cambian nuestra vida, a huracanes y ya veremos si esto tiene relación con el cambio climático, pero en cualquier caso, un frío tan intenso, un fenómeno meteorológico extremado nos saca de nuestro sueño de autosuficiencia.