De Haro a las 15:30h: "Ya está bien de sobreactuaciones"

Ha dicho Torra hace unos minutos en Bruselas que si el juicio contra los políticos presos no los deja en la calle, abrirán las cárceles.

Tiempo de lectura: 1



Se ha ido Torra a Bruselas y se le ha calentado la boca. Debe ser que la cercanía de Puigdemont le agita, le exalta. Ha dicho Torra hace unos minutos en Bruselas que si el proceso, el juicio contra los políticos presos no los deja en la calle, abrirán las cárceles, porque como las competencias están transferidas, se le ha calentado la boca, porque todos sabemos que no van a abrir las cárceles pase lo que pase. Al tiempo que decía eso Torra, aquí en el Congreso, Meritxell Batet, ha dicho que ve una agenda de normalidad en el Gobierno catalán. Osea, uno dice que "va a abrir las cárceles" y la otra dice que "estamos en la normalidad" . Desde luego, no hay quien les dé crédito a estos políticos, porque sabemos que el uno sobreactúa y la otra itnenta rebajar lo que difícilmente es rebajable. Ya está bien de sobreactuaciones, ya está bien de vendernos "turras" que tienen poco que ver con la realidad.