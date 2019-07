De Haro a las 15:30h: "Conducir bajo los efectos de las drogas o el alcohol es un problema de educación"

Se nos acaba el mes de julio. Muchos se han ido ya de vacaciones, otros en las últimas horas y hay mucho desplazamiento por carretera , lo que provoca accidentes. Una parte importante de esos accidentes, lo analizábamos ayer, es provocado por la forma de diversión de los jóvenes. La mayoría se producen de 6 a 9 de la mañana por la combinación de alcohol, drogas y coche. Una combinación bastante explosiva. Hoy hemos conocido los datos que ha facilitado la Fiscalía de Seguridad Vial sobre sentencias condenatorias por delitos contra la seguridad vial. Hay comportamientos que son constitutivos de delitos. Ha aumentado en 2018 el número de condenas un 9%. Es un aumento que significa probablemente una mayor vigilancia, un mayor control y, sin duda, esta es una herramienta básica. No podemos conseguir más seguridad si no hay más controles de alcoholemia, de drogas, si no hay más Guardias Civiles, si no hay más denuncias, pero es ingenuo pensar que podemos conseguir la seguridad vial a base de control policial y de actuación de los Tribunales. Este es un problema como tantos otros educativo, de concienciar de enseñar a los chicos en los colegios que se están jugando la vida y que están poniendo en peligro la vida de muchos otros. La combinación de drogas y alcohol al volante es explosiva. La capacidad de concentración y reacción se reduce. Hablamos del canabbis, la cocaína, etc. Todas las herramientas policiales son necesarias pero sobre todo hay que poner énfasis en la educación para conseguir una mejor seguridad vial y afrontar ese problema que en verano es especialmente grave de jóvenes, drogas, alcohol y volante.