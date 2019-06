De Haro a las 15:30h: "Sánchez no se cierra a que haya un presidente de la Comisión del PP europeo"

Tiempo de lectura: 2



Hace algunos minutos ha comparecido Pedro Sánchez tras la Cumbre Europea y ha hecho un comentario que tiene mucha importancia. Ha dicho que “no se cierra a que haya un presidente de la Comisión Europea que sea del Partido Popular europeo”. Esta frase, que parece poca cosa, es en realidad el hecho de admitir una derrota. En esta cumbre se iba a intentar designar a algunos cargos de la Unión Europea, algo que nos afecta a todos. La otra vez se hizo teniendo en cuenta cuál había sido el resultado de las Elecciones Europeas. En esta ocasión se ha formado una alianza de los socialistas con los liberales para no tener tanto en cuenta el resultado de las elecciones, la fuerza más votada y poner bien un socialista o un liberal. Sánchez ha tenido un papel muy importante. Macron y Sánchez han estado juntos intentando que no se tuviera muy en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Inmediatamente los populares, que han sido quiénes han ganado, le ha parado los pies. Sánchez ha salido derrotado de esa Cumbre Europea y , aunque esto ha quedado un poco inadvertido, porque Sánchez ha hablado de Podemos,es importante resaltarlo. También lo es que las instituciones europeas no elijan un presidente de la Comisión sin tener en cuenta las Elecciones. De lo contrario, se aumenta el déficit democrático de la UE. No nos conviene.

